Gemeenteraad Hulst over gezondheidsrisico's Perkpolder

De gemeenteraad van Hulst vergaderde vanavond over de gezondheidszorgen in Perkpolder. Vorige week werd bekend dat er vervuilde grond is gebruikt in de nieuwe zeedijk bij Perkpolder.

Uit onderzoek is gebleken dat de grond een hoge pH-waarde heeft en dat er veel calcium in zit. Rijkswaterstaat onderzoekt voor de zekerheid of omwonenden gezondheidsrisico's hebben gelopen. Brief van Rijkswaterstaat aan omwonenden nieuwe zeedijk Perkpolder (foto: Omroep Zeeland) Verslaggever Ferdinand Koppejan volgde de raadsvergadering en deed via Twitter verslag: Lees ook: Plan Perkpolder gaat door ondanks onrust