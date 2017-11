Deel dit artikel:











LIVE Hulst vergadert over gezondheidsrisico's Perkpolder

De gemeenteraad van Hulst vergadert vanavond over de gezondheidszorgen in Perkpolder. Vorige week werd bekend dat er vervuilde grond is gebruikt in de nieuwe zeedijk bij Perkpolder. Uit onderzoek is gebleken dat de grond een hoge pH-waarde heeft en dat er veel calcium in zit. Rijkswaterstaat onderzoekt voor de zekerheid of omwonenden gezondheidsrisico's hebben gelopen.