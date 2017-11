Politie op zoek naar rondreizende inbrekers

Zo worden de auto's door agenten doorzocht op inbrekersspullen. Alle gecontroleerde automobilisten krijgen een folder mee, zegt Jaco Wilstra van de politie Zeeland-West-Brabant. Wilstra: "De folder is bedoeld om mensen bewust te maken van woninginbraken. Die vinden in deze tijd van het jaar veel plaats en burgers kunnen ons helpen bij het signaleren van verdachte situaties."

Nummerplaat-herkenning

"We werken ook met nummerplaat-herkenning. Zo kunnen we zien of iemand een crimineel verleden heeft of dat een bestuurder nog schulden heeft bij de belastingdienst," vertelt Wilstra.

De controle is een samenwerking tussen de politie Haringvliet-Rotterdam en Zeeland-West-Brabant, de belastingdienst en de douane. Bij die laatste twee konden mensen hun schulden meteen voldoen.