'Gemeenteraadslid moet je niet worden voor de pegels'

(foto: OZ)

Als dit nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gebeurt, dan trekt dit mogelijk geïnteresseerden over de streep om zich voor de gemeenteraad kandidaat te stellen. Dat schrijven de organisaties in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren.

Het tienvoudige

Het verschil in de hoogte van de vergoeding is groot. In Zeeland is Noord-Beveland de gemeente met de minste inwoners en dus ook de laagste vergoeding: 250 euro. In de grotere Zeeuwse gemeenten, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen, krijgt een raadslid vijf keer zoveel: 1250 euro per maand. En buiten Zeeland zijn de verschillen nog groter, want in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag krijgt een raadslid bijna het tienvoudige van een Noord-Bevelandse collega: 2352 euro per maand.

Het moet een roeping zijn, je moet wel een beetje geëngageerd zijn, iets voor de gemeenschap willen doen." Mark Faasse, gemeenteraadslid voor BEtrokken Noord-Beveland

Een van de Noord-Bevelandse raadsleden die het met die 250 euro moet doen is Mark Faasse van BEtrokken Noord-Beveland. Hij vindt het inderdaad onterecht dat de verschillen zo groot zijn, want het is niet alsof je ook minder hard moet werken in een kleinere gemeente. "We moeten gewoon naar dezelfde vergaderingen, maar de collega's in grotere gemeenten krijgen daar een betere vergoeding voor."

'Liefdewerk oud papier'

Tegelijkertijd is hij ook tevreden met wat hij krijgt. "Vooropgesteld: ik ga er niet voor verhuizen, laat dat duidelijk zijn. Het is ook een stukje liefdewerk oud papier, niet alles wat je doet hoeft betaald te worden, natuurlijk."

Faasse betwijfelt of door het verhogen van de vergoeding meer aspirant-gemeenteraadsleden over de streep worden getrokken om zich verkiesbaar te stellen. "Als dat zo is dan zou ik die mensen er liever niet bij willen hebben, eerlijk gezegd. Het moet een roeping zijn, je moet wel een beetje geëngageerd zijn, iets voor de gemeenschap willen doen. Als je dat voor de pegels doet, ja dan ben je bij BEtrokken Noord-Beveland in ieder geval niet welkom."

Debat over begroting

Naast een hogere vergoeding zien de belangenclubs ook graag dat de voorbereiding, opleiding en algehele zogeheten 'toerusting' van raadsleden in gemeenten tot 40.000 inwoners versterkt wordt. Volgens de verenigingen die de brief hebben geschreven staat er in het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet die 'toerusting' van raadsleden wil gaan versterken. Volgende week wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de begroting voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.