Kerkhove naar laatste vier in Shrewsbury

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove staat op de wereldranglijst ruim 400 plekken hoger dan de Britse, 159 om 569. Voor een plaats in de finale neemt ze het op tegen Marina Melnikova uit Rusland. Kerkhove trof haar vijf keer eerder en won drie keer. De laatste ontmoeting tussen de twee was in augustus in Woking, ook in Engeland. Toen won Kerkhove simpel met 6-3 en 6-2.

