Politie waarschuwt voor groepjes zakkenrollers

De politie waarschuwt voor zakkenrollers die actief zijn bij de treinstations in Middelburg en Goes. De dieven werken in groepjes om je af te leiden, zodat ze makkelijker ervandoor kunnen gaan met je portemonnee. Vervolgens proberen ze zo snel mogelijk te pinnen met de gestolen pinpas.

Politie waarschuwt voor zakkenroller (foto: oz) Tot nu toe hebben al drie mensen van wie op die manier hun portemonnee is afgepakt hebben aangifte gedaan. Een van de slachtoffers heeft een duidelijk signalement doorgegeven van de daders. Drie mannen Het gaat volgens de politie om drie mannen. Twee van hen zijn rond de 17 jaar oud en licht getint, de derde is blank en wordt geschat tussen de 25 en de 30 jaar. Een van de twee licht getinte mannen is zo'n 1,70 meter lang, heeft kort donker haar en droeg een zwarte korte jas en donkere broek. De andere van de twee is iets langer, hij wordt op zo'n 1.75 meter lengte geschat, en hij heeft een sportief postuur. Hij droeg een zwart jack met capuchon en rode schoenen. Vlassig blond baardje De derde verdachte is veel langer de andere twee, heeft een slank postuur en een vlassig blond baartje. Hij droeg tijdens de diefstal een gebreide muts, een lichte spijkerbroek en een grijsblauwe jas. De politie roept iedereen op die mensen ziet die aan deze omschrijving voldoen om het meteen te melden.