Plan Perkpolder gaat door ondanks onrust

Containerschip vaart voorbij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

De grootste partij in de gemeenteraad van Hulst wilde pas verder gaan met de plannen voor de Westelijke Perkpolder tot het onderzoek naar de nieuwe zeedijk klaar is.

Onderzoek

Vorige week werd bekend dat Rijkswaterstaat het RIVM en Deltares onderzoek laat doen naar de zeedijk die in 2015 is aangelegd. Uit metingen bleek dat er veel calcium en hoge pH-waarden in de grond zitten. Rijkswaterstaat laat voor de zekerheid uitzoeken of omwonenden gezondheidsrisico's hebben gelopen.

Dat onderzoek zorgt voor grote onrust bij omwonenden van Perkpolder. Zeker ook omdat de gemeente Hulst de Westelijke Perkpolder wil ophogen met miljoenen kubieke meters grond van industriële klasse. Volgens omwonenden is die grond vervuild. Ze hebben zich verenigd in de stichting Schone Polder en ze willen dat de plannen van tafel gaan.

