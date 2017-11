Popliefhebbers halen hart op tijdens Popronde

Dennis Huige (Racoon) opent popronde (foto: Omroep Zeeland)

Gitarist Dennis Huige van Racoon opende, met een korte toespraak, deze elfde Zeeuwse editie van de Popronde. "Het mooie van de Popronde is dat het bands de mogelijkheid geeft op te treden buiten het eigen circuit, want vaak is dat heel moeilijk: onbekend maakt onbemind."

Huige: "Maar door de Popronde kun je je in andere steden laten horen, en heb je de kans misschien teruggevraagd te worden," zegt Huige. "Zo zijn we achttien jaar geleden met Racoon ook begonnen."

Geen PEER in Zeeland

In Middelburg speelden vanavond 25 bands uit heel Nederland die op de rand van doorbreken staan of al bekend zijn bij het popminnend publiek. Zoals PEER uit Middelburg dat ook meereist, maar vanavond niet speelde in de eigen provincie, want dat is één van de belangrijkste spelregels.

Popronde reist dit jaar door 41 steden in Nederland en er doen 144 band aan mee. Het reizende popcircus begon het weekend van 14 september in onder meer Nijmegen en eindigt 25 november in Amsterdam met een slotfeest in Q-Factory.

Lees ook: