Wielerkoers Scheldeprijs komt naar Zeeland

Organisator Flanders Classics wil de wedstrijd innoveren en gaat nu de grens over. "Met een rit tussen Terneuzen en Schoten doet de Scheldeprijs zijn naam alle eer aan in de letterlijke zin van het woord. Gelegen aan de Westerschelde herbergt Terneuzen, de derde grootste haven van Nederland. Terneuzen is de toegangspoort aan de Schelde voor scheepsverkeer richting de haven van Antwerpen", zo valt te lezen in het persbericht van Flanders Classics.

Wethouder Jack Begijn van de gemeente Terneuzen over de komst van de Scheldeprijs.

In 2018 is de Scheldeprijs aan de 106e editie toe. De wedstrijd wordt op woensdag 4 april gereden, precies tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in. Organisator van de wedstrijd is Flanders Classics, dat ook Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl organiseert.

Marcel Kittel wint in 2017 voor de vijfde keer de Scheldeprijs in Schoten (foto: Flanders Classics)

"De passage door het winderige Zeeland zou een absolute meerwaarde betekenen voor de Scheldeprijs. De tweede rit in de Tour van 2015 heeft bewezen dat waaiervorming bijdraagt aan de spektakelwaarde van een doortocht in Zeeland."

De route is in grote lijnen bekend. Na de start zullen de renners direct door de Westerscheldetunnel richting Middelburg fietsen. Daarna rijden de renners via Noord-Beveland, Goes, Reimerswaal naar Hoogerheide. De laatste vijftig kilometer bestaat uit plaatselijke omlopen in finishplaats Schoten (nabij Antwerpen). De definitieve route wordt later bekend gemaakt.

De gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland hebben beiden vijfentwintig duizend euro betaald om de komst van de Scheldeprijs mogelijk te maken.

Beeld uit de Scheldeprijs in 2017 (foto: Flanders Classics)

Op de erelijst van de Scheldeprijs staan bekende namen. Roger De Vlaeminck, Eddy Merckx en Freddy Maertens wonnen in de jaren zeventig. Ook Peter van Petegem (1994), Frank Vandenbroucke (1996), Mario Cippolini (1991 en 1993) en Erik Zabel (1997) wonnen de wedstrijd. De Duitser Marcel Kittel is recordhouder met vijf overwinningen.

Scheldeprijs

erelijst 2006 Tom Boonen 2012 Marcel Kittel 2007 Mark Cavendish 2013 Marcel Kittel 2008 Mark Cavendish 2014 Marcel Kittel 2009 Alessandro Pettachi 2015 Alexander Kristoff 2010 Tyler Farrar 2016 Marcel Kittel 2011 Mark Cavendish 2017 Marcel Kittel

Marcel Kittel wint de Scheldeprijs 2017 (foto: Flanders Classics)

Hoewel de Scheldeprijs geen wedstrijd in de hoogste categorie van het wielrennen is (1.HC), deden er in 2017 veertien teams uit de WorldTour (hoogste divisie) mee met bekende renners als Cavendish, Greipel, Kittel, Boonen en Sagan.