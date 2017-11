Zeeland wordt wakker: Perkpolder, wielerklassieker en inbrekerjacht

Containerschip vaart voorbij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Perkpolder

De gemeenteraad van Hulst legt het project om de Westelijke Perkpolder op te hogen niet tijdelijk stil. Een motie van Algemeen Belang Groot Hulst werd vanavond met 12 tegen 7 verworpen.

Marcel Kittel sprint naar de zege in de 105e Scheldeprijs (foto: Flanders Classics)

Wielerklassieker

De 106e editie van de Scheldeprijs gaat volgend jaar van start in Terneuzen. De renners in de oudste wielerklassieker van België rijden daarna nog vele kilometer door Zeeland. De finish blijft traditiegetrouw in Schoten bij Antwerpen.

Politie waarschuwt voor zakkenroller (foto: Omroep Zeeland)

Zakkenrollers

De politie waarschuwt voor zakkenrollers die actief zijn bij de treinstations in Middelburg en Goes. De dieven werken in groepjes om je af te leiden, zodat ze makkelijker ervandoor kunnen gaan met je portemonnee. Vervolgens proberen ze zo snel mogelijk te pinnen met de gestolen pinpas.

Politiecontrole bij Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

Politie op inbrekerjacht

Honderden auto's zijn vanavond van de weg gehaald bij een grote politiecontrole op de N59 bij Bruinisse. De controle richtte zich met name op het opsporen van inbrekers.

Popronde in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Popronde

Popliefhebbers konden gisteravond hun hart op halen in Middelburg tijdens De Popronde. Op achttien verschillende locaties in de stad speelden 25 bands uit heel Nederland. Een van die locaties is de Vleeshal, waar gitaren en drums de ruimte deelden met de kunstwerken aan de muur.

Wolken boven Hulst (foto: Paul Verstraeten uit Hulst)

Het weer

Eerst veel bewolking en in de loop van de ochtend ook af en toe motregen. Vanmiddag wordt het droog met mooie opklaringen. Het wordt 11 of 12 graden. De wind draait naar het westen en wakkert aan, er komt een windkracht 5 tot 6 aan zee te staan.