Mantelzorg: veel zwaarder en steeds langer

Het is vandaag de dag van de mantelzorg. Op tal van plaatsen in Zeeland worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. "De opname van mensen wordt steeds langer uitgesteld, mantelzorgers moeten steeds langer voor iemand zorgen. En daardoor wordt die zorg ook steeds zwaarder. Dat merken de mantelzorgers, zeker de generatie die heeft gezegd: tot de dood ons scheidt. Die gaan door tot ze er bijna zelf bij neervallen", stelt mantelzorgconsulent Mariette Straver van SMWO, de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio.

Omvallen

"Ze vergeten vaak voor zichzelf te zorgen en daardoor vallen ze soms letterlijk om, en dan hebben we twee mantelzorgers nodig. Dat is zonde," zegt Straver. "Soms kan het wijzer zijn om iemand op te laten nemen, dan kan de mantelzorger er in ieder geval nog in goede gezondheid naar toe gaan. Maar die beslissing is o zo moeilijk. Het belangrijkste wat wij kunnen doen voor mantelzorgers is een luisterend oor bieden, ze kunnen altijd bij ons terecht."

Onze provincie telt het grootste aantal mantelzorgers, naar het aantal inwoners. 19 procent van de Zeeuwen is actief als verzorger van een naaste, tegen een landelijk gemiddelde van 14,2 procent. De regio Amsterdam heeft in verhouding de minste mantelzorgers: daar geeft 9,7 procent van de inwoners mantelzorg. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, het RIVM en de GGD. Eén op de negen mantelzorgers in onze provincie zegt zich tamelijk, zeer zwaar of zelfs overbelast te voelen.

In Goes en omgeving worden deze week 664 pakketjes bezorgd bij de mantelzorgers. Dat wordt gedaan door vrijwilligers. Het is bedoeld als een schouderklopje. "Veel mensen vinden het heel gewoon dat ze mantelzorger zijn, maar dat is het niet. Het is normaal dat je voor je kinderen zorgt, maar het is bijzonder dat je voor je partner gaat zorgen als deze dat nodig heeft."

Het pakket voor de mantelzorgers. (foto: Omroep Zeeland)

Zorgen voor de toekomst

Straver maakt zich zorgen over de toekomst. "Ik weet niet waar het gaat eindigen. De vergrijzing is enorm in Zeeland, de generatie die er aan komt werkt allemaal en de kinderen hebben het ontzettend druk. Ik weet niet of ze straks wel tijd hebben om voor hun ouders te zorgen. Maar dat is wel heel hard nodig zoals het er nu voor staat, dus daar zal wel een omslag in moeten komen. Want zonder mantelzorgers komen we er niet."