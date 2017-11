Komst Scheldeprijs 'godsgeschenk' voor Terneuzen

"Wij waren al langer op zoek naar een groot sportevenement. Iets wat haalbaar en betaalbaar is en wat voldoende exposure geeft waarmee we Terneuzen kunnen onderscheiden", zegt Jack Begijn, sportwethouder in Terneuzen. De gemeente heeft vijfentwintigduizend euro over om de komst van de Scheldeprijs te betalen.



Op woensdag 4 april wordt het startschot gegeven op de Markt in Terneuzen. "De mensen kunnen de renners aanraken, ze kunnen ermee op de foto. Daarnaast worden de renners voorgesteld aan het publiek. Het is een paar uur genieten van de grootste wielrenners van de wereld."



Wat Begijn betreft is de komst van de Scheldeprijs niet eenmalig. "De intentie is om het drie jaar te doen. Maar we hebben duidelijk afgesproken om eerst dit jaar te organiseren."

Marcel Kittel sprint naar de zege in de 105e Scheldeprijs (foto: Flanders Classics)

Ook de provincie Zeeland heeft vijfentwintigduizend euro over voor de komst van de Belgische wielerklassieker. "Voor ons was dit wel een verrassing", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat over de komst van de Scheldeprijs. "Men is in België altijd bezig met het verleggen van de koersen en je ziet dan dat er veel Vlaamse elementen in het parcours zitten. Nu wilde de organisatie graag een ander element (wind, redactie) toevoegen."

"Er is heel veel aandacht voor de voorjaarsklassiekers. Iedereen in Vlaanderen gaat erheen. Ook het televisiepubliek is groot. Dat hebben wij dus straks ook met de Scheldeprijs", aldus De Bat, die verwacht dat het voor Zeeland veel publiciteit oplevert.

