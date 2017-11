Kinderopvang Walcheren gaat zwemlessen aanbieden

Kinderopvang Walcheren biedt zwemlessen aan (foto: OZ)

Met de zwemlessen als buitenschoolse activiteit wil de Kinderopvang eraan bijdragen dat zoveel mogelijk kinderen zichzelf kunnen redden in het water. "Zwemles is ontzettend belangrijk, zeker in Zeeland." zegt manager Cor Overduin. Hij noemt het ook mooi meegenomen dat door de lessen ouders verlost worden van halen en brengen naar het zwembad en daar helpen.

Kinderopvang Walcheren heeft in augustus ook geprobeerd zwemlessen tijdens de buitenschoolse opvang aan te bieden. Dat is toen niet gelukt. Volgens de kinderopvang is er een aanlooptijd nodig om de zwemlessen in gang te zetten. Destijds werkten ze alleen samen met Kindcentrum De Aventurijn in Vlissingen. Dat is nu uitgebreid met drie andere BSO's. En bovendien gaat het volgens manager Overduin economische allemaal net iets makkelijker.

A en B zwemdiploma

De kinderen die meedoen gaan één keer per week naar zwemles en halen zo een A en B zwemdiploma. De lessen worden gegeven in het Vrijburgbad in Vlissingen.