Zeeuws magazine Eej maakt kans op prijs

Het Zeeuwse blad is genomineerd in de categorie 'artdirection van het jaar', voor de mooiste vormgeving.

De andere genomineerden zijn ELLE, Franska.nl, Hard Gras, en Wendy.

Eej! is een non-profit magazine voor en door Zeeuwen dat twee keer per jaar verschijnt in geprinte vorm. Eej wil Zeeland op een eigenzinnige manier laten zien.