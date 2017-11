Vliegen op de zolder van je werkplaats

Vliegen is de grote passie van Geuze en dat wil hij graag delen met zoveel mogelijk mensen. Zef kwam hij al op jonge leeftijd in aanraking met vliegen. Toen hij een jaar of vijftien was, werkte hij regelmatig bij zijn oom. Hij kon kiezen tussen geld of een rondvlucht in een vliegtuig vanaf het zojuist geopende vliegveld Midden-Zeeland. "De keuze was niet zo moeilijk, want ik vond vliegen altijd al heel erg fascinerend."

Brevet

Toen hij eenmaal volwassen was, heeft hij zijn brevet gehaald en vele uren in de lucht doorgebracht. Maar door zijn werk en het drukke gezinsleden kwam het er steeds minder van om echt te gaan vliegen.

De vluchtsimulator is niet van echt te onderscheiden (foto: Flight simulator Zeeland)

Vliegtuigje

Bij toeval kreeg hij een aantal jaar geleden de kans om een oude Cessna te kopen. In eerste instantie wilde hij het vliegtuigje een plekje geven in de werkplaats, totdat zijn zoon met het idee kwam om er een vluchtsimulator van te maken. "We zijn aan de slag gegaan en hebben er zo'n anderhalf jaar aan geknutseld. Geuze is erg tevreden over het eindresultaat. "Mensen weten meestal niet wat ze zien. Alles is namelijk exact hetzelfde als in een echt vliegtuig. Het enige verschil is dat je de G-krachten niet voelt wanneer je een bocht maakt."

Simulator

In eerste instantie wilden ze alleen zelf gebruik maken van de vluchtsimulator, maar dat duurde niet lang. "Steeds meer mensen wilden een keer meevliegen en ervaren hoe dat is. Ook kregen we steeds meer aanvragen van piloten in opleiding om onze simulator te gebruiken als extra leermoment.'' Daarom zijn ze gestart met Flight Simulator Zeeland. Geuze vindt het heel erg leuk om te doen. "Ik wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van het vliegen, ook al is het niet echt." Maar de meeste mensen die meevliegen hebben dat tijdens de vlucht niet eens in de gaten.

Drukker

Omdat Geuze het steeds drukker krijgt met zijn bedrijf, heeft hij een poosje geleden nog een vliegtuigje gekocht. Het is de bedoeling dat ook dit vliegtuigje ingezet word als simulator. Op de vraag of hij heeft overwogen om te verhuizen naar een andere locatie, antwoordde hij stellig met een nee. "We hebben nog ruimte genoeg in de werkplaats voor een tweede simulator. En nog veel belangrijker; ik woon hiernaast, dus kan op ieder moment, als ik de behoefte heb, even een rondje maken boven Zeeland."