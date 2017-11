Vermiste poes uit Zierikzee teruggevonden in Duitsland

De in Duitsland gevonden kat Tijger uit Zierikzee (foto: Neusser Katzensuche)

De kans is klein dat ze die afstand zelf heeft afgelegd op haar eigen pootjes, dus heeft ze een ongetwijfeld onbedoelde lift gekregen. Waarschijnlijk heeft een Duitse vakantieganger vlak voor het vertrek op de terugreis de deur van caravan of camper open laten staan, waarna Tijger besloot om binnen te neuzen.

Geen adres

De poes uit Zierikzee is inmiddels weer herenigd met haar baasjes, maar dat had nog wel wat voeten in de aarde. Ze was namelijk wel gechipt, maar daar was geen huidig adres van de eigenaren bij geregistreerd. En het telefoonnummer dat geregistreerd stond bij de chip is niet meer in gebruik.

Wel stond in de database dat ze was geboren in Zierikzee. Er was dus een oproep nodig van Amivedi op Facebook om de eigenaren op te sporen. Dat is inmiddels gelukt.

Opgelucht

De Duitse vinders van de kat laten via het plaatselijke Duitse equivalent van Amivedi weten opgelucht te zijn dat de eigenaar is gevonden. Volgens de beheerder van die Duitse huisdierenzoeksite gebeurt dit wel vaker en is het dan erg moeilijk om de eigenaren te achterhalen.