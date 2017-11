Deel dit artikel:











Kerkhove in finale van ITF-toernooi van Shrewsbury

Lesley Kerkhove staat morgen in de finale van het ITF-tennistoernooi van Shrewsbury. Ze won vandaag in de halve finale eenvoudig van Marina Melnikova uit Rusland met 6-0 en 6-3. De 26-jarige tennisster uit Zierikzee is de nummer 159 van de wereld, Melnikova staat op de 354e plaats.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures) In de finale speelt Kerkhove tegen Kathinka Von Deichmann uit Liechenstein of de Duitse Anna-Lena Friedsam. Eerder klopte ze de Britse tennissters Eden Silva en Emily Webley-Smith in de kwartfinale en de achtste finale. Lees ook: Kerkhove naar laatste vier in Shrewsbury

