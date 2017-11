Karelse en Veenstra verwachten spectaculaire derby

Vlissingen-trainer John Karelse (foto: Paul ten Hacken)

Rogier Veenstra verheugt zich op het duel tussen Vlissingen en Goes. "Dit zijn de mooiste wedstrijden die er zijn", laat de trainer van Goes weten. "Je krijgt hier veel energie van en je merkt ook in de spelersgroep dat de wedstrijd leeft. Normaal bespreken we op de maandagtraining vooral de wedstrijd van de dag daarvoor, maar dit keer hadden we het bijna alleen maar over de naderende derby."

Ook John Karelse hoeft zijn spelers niet te motiveren voor de wedstrijd. "Deze wedstrijd is weliswaar net zo belangrijk als andere wedstrijden, maar er wordt natuurlijk wel veel over gesproken", erkent de Vlissingen-trainer. "Het leeft in de spelersgroep. Bovendien maakt de winnaar van het duel de aansluiting met de top van de hoofdklasse."

Stand hoofdklasse B zondag

ploeg wedstrijden punten Gemert 10 23 OSS'20 10 20 Groene Ster 10 19 Halsteren 10 18 Goes 9 17 Vlissingen 9 16

Veenstra denkt dat zijn ploeg klaar is voor de confrontatie met Vlissingen. "We hebben de voorbije periode goed getraind. Afgelopen zondag hadden we weliswaar vier geblesseerden, maar hopelijk is iedereen voldoende fit voor morgen. We zullen ons in elk geval niet indekken. We gaan voor winst."

Karelse verwacht dat beide ploegen evenveel aanspraak daarop maken. "Vlissingen en Goes zijn twee voetballende ploegen en hopelijk levert dat een leuke wedstrijd met veel doelpunten op. Ik denk dat beide ploegen evenveel kans maken op de overwinning."

Rogier Veenstra debuteerde bij NAC Breda onder John Karelse (foto: René van der Vliet)

Van speler tot collega-trainer

John Karelse en Rogier Veenstra zijn bekenden van elkaar. Zo trainen ze beiden ook een elftal bij JVOZ, maar ze kennen elkaar al langer. "Ik debuteerde als speler in het eerste elftal bij NAC Breda onder de hoede van John Karelse", verklaart Veenstra. "Daarna zijn we elkaar even uit het oog verloren, maar tegenwoordig zien we elkaar weer drie à vier keer in de week bij JVOZ."

Karelse herinnert zich Rogier Veenstra als speler nog goed. "Hij was een goede buitenspeler, maar het is jammer dat hij zo vroeg moest stoppen wegens een blessure. Hij had veel talent, maar dat heeft hij nu ook als trainer."

De twee trainers praten normaliter veel met elkaar over voetbal, maar dat is deze week anders. "Je merkt toch dat er wat meer spanning is in aanloop naar de derby, maar dat is niet meer dan logisch", vindt Veenstra. "Overigens denk ik dat we niet veel geheimen voor elkaar hebben. Dus wat dat betreft, hoeven we elkaar ook niet veel meer te vertellen. Laat de wedstrijd maar komen."

Historie tussen Vlissingen en GOES