Goes heeft een 'Engelse' rotonde, bord nodigt uit tot spookrijden

Verkeersbord rotonde Goes nodigt uit tot spookrijden (foto: Bart Jacobse)

Een inwoner van Wolphaartsdijk zag het foute bord en meldde het aan Omroep Zeeland. "Dit is levensgevaarlijk, ik hoop maar dat er niemand blind op de borden gaat rijden, want dan is het wachten op ongelukken." Ook de pijlen op het wegdek suggereren dat je op de rotonde linksaf mag slaan.

Fout in pijlen op het wegdek nieuwe rotonde Goes (foto: Bart Jacobse)

Het Tiendenplein is onlangs grondig op de schop gegaan en heeft nu een tweebaansrotonde. De nieuwe turborotonde, zoals dat heet, moet de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren, maar met dit soort borden wordt de verkeersveiligheid er uiteraard niet bepaald beter op.

Ergens tussen de plannen voor de bewegwijzering en het plaatsen van het verkeersbord en de pijlen op de weg is er iets fout gegaan." Woordvoerder gemeente Goes

De gemeente is op de hoogte van de foute bewegwijzering bij de rotonde. Volgende week wordt het foute bord vervangen en worden de pijlen op het wegdek aangepast, meldt een gemeentewoordvoerder.

Menselijke fout

Hoe het fout heeft kunnen gaan is nog onduidelijk, maar volgens de woordvoerder gaat het waarschijnlijk om een menselijke fout. "Ergens tussen de plannen voor de bewegwijzering en het plaatsen van het verkeersbord en de pijlen op de weg is er iets fout gegaan. We werken eraan om de problemen zo snel mogelijk op te lossen."

