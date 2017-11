Deel dit artikel:











'Dat doe je toch voor je vrouw...'

Het echtpaar Van Dijk - Altena woont in Goes, elf hoog in een appartement. Ze zijn allebei mantelzorger, en kregen vandaag wethouder André van der Reest over de vloer. Die kwam een bedankje brengen.

Mevrouw Van Dijk - Altena is zelf mantelzorger, en er wordt door haar man ook voor haar gezorgd. "Ik doe de administratie voor mijn schoonzus, en ik ben blij dat ik dat voor haar kan doen. Mijn man doet de boodschappen voor haar en helpt mij. Ik heb veel zorg nodig, maar mijn man doet dat met liefde." Haar man vindt dat heel normaal. "Dat gaat automatisch, dat doe je toch gewoon voor je vrouw." Zorgen Zorgen zijn er wel, ook als hij een paar uurtjes gaat vissen voor zijn ontspanning. "Dat is heerlijk, we zitten dan gezellig met een paar man bij elkaar. Maar als ik dan een ambulance hoor, raak ik toch gespannen. Rijdt ie naar ons huis? Je blijft er toch altijd mee bezig." Schouderklopje "Zonder mijn man ben ik nergens, misschien was ik dan al wel opgenomen in een verpleeghuis", zegt zij. "Een schouderklopje op de Dag van de Mantelzorg is mooi, maar ik ben blij dat ik nog steeds iets voor een ander kan doen. Daar heb ik veel meer aan." Haar man zit helemaal niet op een schouderklopje te wachten. "Zij bedankt me vaak genoeg, maar ik vind dat niet nodig hoor."