Twintig boetes, één aanhouding en tien auto's in beslag genomen bij controle

De Zeeuwse politie werkte samen met de politie Haringvliet, de douane, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en de vreemdelingenpolitie. De controle was vooral gericht op zogeheten 'mobiel banditisme', dat wil zeggen: rondtrekkende criminelen die bijvoorbeeld inbraken of plofkraken plegen. Eén persoon is aangehouden omdat deze nog 25 dagen gevangenisstraf had openstaan voor een eerder gepleegde woninginbraak.

Folder

Alle gecontroleerde automobilisten kregen een folder mee, zegt Jaco Wilstra van de politie Zeeland-West-Brabant. Wilstra: "De folder is bedoeld om mensen bewust te maken van woninginbraken. Die vinden in deze tijd van het jaar veel plaats en burgers kunnen ons helpen bij het signaleren van verdachte situaties."

Bij de controle werd automatische nummerbordherkenning (ANPR) gebruikt. Dat systeem sloeg 35 keer aan. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld sprake is van een openstaande boete of een gestolen voertuig.

Achterstallige belasting

De Belastingdienst heeft beslag gelegd op tien voertuigen en daarvan werden er acht ter plekke afgepakt en afgevoerd. In totaal heeft de Belastingdienst 9.114 euro opgehaald aan achterstallige belasting.

De politie heeft twintig boetes uitgedeeld, onder meer voor het niet dragen van de gordel, mobiel bellen, onverzekerd rijden, inhalen bij doorgetrokken streep, bezit van te veel softdrugs, rondrijden met een vervallen APK, rijden zonder rijbewijs, tegen de rijrichting in rijden en meerdere snelheidsovertredingen.

