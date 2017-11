Christelijke partijen willen verbod op reclame voor overspel

"We willen jongeren beschermen tegen dit soort reclames", zegt raadslid Maurits Born van SGP/Christenunie. "We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in stabiele gezinnen en dat ze meekrijgen dat liefde en trouw belangrijk zijn in een relatie. Ze moeten overspel niet normaal gaan vinden."

'Verbod kan helpen'

Een verbod op reclames in de openbare ruimte van websites zoals Second Love zou daarbij kunnen helpen denkt Born. "Deze reclames zijn vaak te vinden op plaatsen waar veel jongeren komen, zoals bushokjes en langs fietspaden. Dat moet stoppen."

Overspel helemaal tegengaan zal ons niet lukken. Dat weten we zelf ook wel", besluit Born. "Maar om er reclame voor te maken dat gaat een stapje te ver wat ons betreft." Maurits Born van SGP/Christenunie

Op dit moment wordt er in Goes geen reclame gemaakt voor websites die oproepen tot overspel. "Gelukkig niet", zegt Born. "Maar in het verleden heeft het wel gespeeld. Juist door nu regels op te stellen kunnen we dit voorkomen in de toekomst."

Lokaal verbod niet mogelijk

De fractie van SGP/Christenunie probeerde deze week in de gemeenteraad een verbod te regelen, maar die poging werd geblokkeerd door burgemeester Klitsie van Goes. Volgens hem is het niet mogelijk om een dergelijk verbod op lokaal niveau te regelen. "Maar hij heeft ons beloofd om het allemaal nog eens in een memo te zetten. Zodra we die hebben gaan we verder kijken."

