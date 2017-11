Tiende hardrijder betrapt op Sloeweg bij 's-Heerenhoek

Snelheidsmetingen hardrijders Sloeweg bij 's-Herrenhoek (foto: Team Verkeer Politie Zeeland-West-Brabant)

Aan het einde van de middag reed een automobilist met 191 kilometer per uur over de weg, waar je maar maximaal 100 kilometer per uur mag. Na de gangbare correctie van de gemeten waarde reed de snelheidsduivel nog altijd 85 kilometer per uur te hard, dus mocht hij zijn rijbewijs afgeven aan de politieagenten.

Eerder diezelfde middag was het ook al raak: een hardrijder klokte 157 kilometer per uur. Na de correctie bleef ook daar nog een snelheidsoverschrijding over van 52 kilometer per uur, ook genoeg voor invordering van het rijbewijs.

Deze twee hardrijders waren de nummers negen en tien van dit jaar die op die plek betrapt worden en hun rijbewijs moeten inleveren. Daarmee is de Sloeweg bij 's-Heerenhoek in onze provincie dé rijbewijs-afpak-plek bij uitstek. Dit is de rest van de bedroevende oogst van een jaar snelheidscontroles op die plek door de politie Zeeland-West-Brabant: