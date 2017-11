Op de fiets naar Londen, 'Ik zoek de grenzen op van mijn lijf'

Aleid woont in Leiden. Op haar fiets komt ze helemaal tot rust. Soms heeft ze dat nodig, want ze is chronisch ziek. De komende weken is ze elke dag op haar stalen ros te vinden, want ze heeft nog vele kilomters te gaan. Startpunt van de tocht is Zeeland, vanwege het landschap. "Het is weids, de wind waait en maakt mijn hoofd leeg. Ik kom weer helemaal tot mezelf. Het doet echt iets met me."

Aleid Collaris fietst door Zeeland naar Londen (foto: Omroep Zeeland)

In de puberteit werd een hersentumor ontdekt bij Aleid. Ze werd eraan geopereerd, maar niet alles kon worden weggehaald. Sindsdien leeft ze met de gevolgen. Zo op het oog zie je niets aan haar, maar haar lijf maakt bijvoorbeeld geen hormonen meer aan.

Zo'n grote fietstocht is daardoor best een onderneming voor haar. "Ik probeer de grenzen van mijn lijf op te zoeken. Daarom heb ik ook geen vaste planning, dan kan ik ergens uitrusten als dat nodig is."

Eenzaam

"Deze toch maak ik in mijn eentje, maar ik ben niet eenzaam. Ik vind het lekker om alleen te zijn op mijn fiets in de natuur. 's Avonds slaap ik vaak bij mensen thuis en dan eten we ook samen, dus eenzaam ben ik niet." Aleid heeft nog een aantal weken te gaan voor ze in Londen moet zijn. Wil je haar tocht volgen? Klik dan hier.