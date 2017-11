Dorpsrivaliteit: van 4453 en 't are durp tot Aagtekerke-Noord

Rivaliteit tussen Zeeuwse dorpen (foto: Omroep Zeeland)

Vaak genoemd is de rivaliteit tussen Westkapelle en Domburg. In Westkapelle hebben ze het regelmatig over Aagtekerke-Noord. Ook worden de Domburgers in Westkapelle kakkers genoemd.

Toen ik een keer met de auto naar een Westkappelse vriend ging en hem belde toen ik bijna thuis was, vroeg die_ 'Waar ben je nu?' Ik antwoordde_ 'Vlak voor Domburg.' Zijn antwoord was 'Ogen dicht, diep ademhalen en zo snel mogelijk hiernaartoe komen.'" Adrie Provoost

's-Heerenhoek wordt genoemd door inwoners van Ovezande en Lewedorp. Er zijn er zelfs bij die de katholieke enclave niet in de mond durven nemen, maar alleen de postcode: 4453.

De oorsprong van carnaval komt uit Ovezande, die waren eerder als 4453." Sander Rijk

De carnavalsvereniging van Oud-Vossemeer heeft bijna tien jaar geleden een scene uit de film Titanic gebruikt om een knipoog te maken naar Tholen-stad. "Tholen? Dan zink ik nog liever."

Niet alleen tussen dorpen, maar ook tussen buurten is het niet altijd pais en vree. Vogelwaarde bestond tot 1970 uit de plaatsen Boschkapelle en Rapenburg. En nog altijd zijn er bewoners die niet zeggen dat ze uit Vogelwaarde komen, maar uit één van de twee plaatsen.

In de jaren 50 werd een huwelijk tussen Rapenburg en Boskapelle niet geaccepteerd." Annie van Jole-Jonkheijm

Het is ook niet altijd gebroederlijk tussen Wemeldinge en Kapelle.

Zoals ze in Wemeldinge zeggen over Kapelle; 't are Durp." Rini Moelker

