Dit monumentale pand uit de 17e eeuw kost maar 1 euro

(foto: H.J. de Kunder)

Huis Hoope heeft volgens de nieuwe eigenaar een zeer bijzondere gevel, met ionische half-zuilen. "Het zijn maniëristische motieven die eerder passen bij het werk van de vroeg 17de-eeuwse bouwmeester-beeldhouwer Hendrick de Keyser dan bij het classicisme uit het midden van de Gouden Eeuw", schrijft de vereniging die het pand heeft overgenomen en haar naam aan die laatstgenoemde bouwmeester ontleent.

Hout en walvisvet

Het monumentale pand werd in 1651 gebouwd, vermoedelijk voor de 'Noordsche Compagnie', de Zeeuwse variant van de VOC en WIC die onder meer actief was in de import van hout en walvisvet uit Scandinavië. De gevel van het pand is zeldzaam goed bewaard gebleven. Alleen de ramen van het pand zijn later aangepast.

(foto: Vereniging Hendrick de Keyser)

Over de eerste eeuwen in de geschiedenis van het pand is weinig bekend. Van 1863 tot 1939 was het gebouw in gebruik als brugwachterswoning. In 1985 kwam het monumentale pand in bezit van de Stichting Maatschappelijke Belangen, een stichting monumentale en beeldbepalende panden in de Goese binnenstad renoveert en verhuurt.

Kantoor

De stichting restaureerde het pand en nam het in gebruik als kantoor. Maar de stichting heeft alle woningen vorig jaar overgedragen aan de woningcorporatie RWS, dus is de kantoorruimte overbodig geworden.

Hal van Huis Hoope in Goes (foto: H.J. de Kunder)

Symbolisch bedrag

Aangezien de doelen van de stichting en de monumentenorganisatie Vereniging Hendrick de Keyser op één lijn liggen, is het pand nu voor het symbolische bedrag van 1 euro aan die vereniging overgedragen. Daarmee wordt volgens de twee organisaties de instandhouding van Huis Hoope veiliggesteld. De Stichting Maatschappelijke Belangen blijft overigens wel vergaderen in het pand, in de regentenkamer.

Zaal van Huis Hoope in Goes (foto: H.J. de Kunder)

Zeeuwse monumenten

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke huizen en hun interieur. De vereniging heeft al meerdere Zeeuwse monumenten onder haar hoede, waaronder de Campveerse Toren in Veere en meerdere historische woonhuizen in Middelburg. In Goes beheert de vereniging onder meer het eeuwenoude Karel V huis aan de Turfkade.