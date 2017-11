Man gewond bij val van schip in sluis Terneuzen

Eerste hulp

De drenkeling is door hulpdiensten uit het water gehaald en op een drijfraam gelegd bij de brug aan de noordzijde van de westsluis in Terneuzen. Drijframen zijn de houten raamwerken tussen aanlegpalen. Vervolgens is hij aan boord genomen van een vaartuig van Rijkswaterstaat. Daar is eerste hulp verleend.

Hoogwerker

Vervolgens werd hij in een kuipbrancard gelegd en met een hoogwerker van de brandweer aan wal gebracht. Naast de hoogwerker heeft de brandweer ook het duikteam ingezet. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen van de drenkeling is nog onbekend.