De Frel oppermachtig tijdens Subtop

Stephanie de Frel heeft tijdens de dressuurwedstrijd Subtop in Nieuw-en Sint Joosland laten zien in uitstekende vorm te zijn. De amazone uit Koewacht was de sterkste in de Grand Prix en won beide proeven in de klasse ZZ-Zwaar.

Stephanie de Frel met Beach Boy (foto: VMF Stables) De Frel, met haar paard Beach Boy, bleef tijdens de Grand Prix Lucie Louws uit Middelburg voor. De derde plek werd opgeëist door Zoë de Booij uit Axel. Uitslag Grand Prix naam woonplaats percentage 1. Stephanie de Frel (Beach Boy) Koewacht 68.15 2. Lucie Louws (Evito) Middelburg 67.90 3. Zoë de Booij (Hexagons Certainty) Axel 62.38 ZZ-zwaar In het ZZ-zwaar wist De Frel ook de schijnwerpers op haar gericht te krijgen. Beide proeven wist ze te winnen. En dat deed ze overtuigend. Ze liep in de ZZ-zwaar klasse voor het eerst met haar paard Gladiator. Samen haalden ze scores van 69.21% en 68.43%. Bekijk hieronder de top-3 van beide proeven in de klasse ZZ-zwaar: Uitslag ZZ-zwaar proef 1 naam woonplaats percentage 1. Stephanie de Frel (Gladiator) Koewacht 69.21 2. Merel van Wallenburg (Zip) Ritthem 63.57 3. Lenneke Wils (Kracker) Hoogerheide 62.93 Uitslag ZZ-zwaar proef 2 naam woonplaats percentage 1. Stephanie de Frel (Gladiator) Koewacht 68.43 2. Lenneke Wils (Krack C) Hoogerheide 63.21 3. Marije de Lange (Famke PF) Hellevoetsluis 63.00