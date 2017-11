Kruiningen en SPS verlengen niet met trainers

Raats en Antonisse stoppen bij respectievelijk Kruiningen en SPS (foto: oz)

Raats staat sinds februari 2016 voor de selectie van Kruiningen en zorgde er voor dat de club tweemaal in de derde klasse bleef. Zowel de club als de trainer geven aan een nieuwe uitdaging toe te zijn. Kruiningen is nu de nummer elf in de derde klasse A.

SPS

Bij SPS is Anthonisse bezig aan zijn vierde seizoen bij de vierdeklasser. In de eerste twee jaar speelden ze een anonieme rol in de vierde klasse. Vorig seizoen deed de ploeg uit Poortvliet tot aan de laatste speeldag mee om het kampioenschap. Op dit moment staat de club op een vierde plaats.