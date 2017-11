Buspassagiers schrikken van man met vuurwapen in Axel

Bedreiging met met een vuurwapen - archieffoto (foto: Geoffrey Fairchild)

Tot grote verbazing van de medepassagiers stak de man het wapen achter zijn broekriem. Hij deed alsof er niets aan de hand was. Nadat de man bij de bushalte aan de Bijlokestraat was uitgestapt, werd de politie gebeld. Getuigen wisten verder te vertellen dat de verdachte bij de bushalte een andere man ontmoette. Beiden liepen op het gemak weg.

Balletjespistool

Rond 16.20 uur werden de mannen door de politie in de Prins Hendrikstraat aangehouden. In het bureau in Terneuzen vertelde de Rotterdammer dat hij een balletjespistool had achtergelaten in de woning van zijn vriend. De Rotterdammer is voor verhoor en nader onderzoek in verzekering gesteld en overgebracht naar Torentijd in Middelburg. De andere man is vrijgelaten, omdat hij niets met het nepvuurwapen te maken had.