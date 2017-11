Deel dit artikel:











Helpen met koeien scheren na diefstal op kaasboerderij

Helpen met koeien scheren om de boer een hart onder de riem te steken. Oud-leerlingen van het Edu Delta in Goes hielpen op de kaasboerderij Ter Nisse. Begin oktober hebben dieven ruim honderd kazen gestolen. Met een waarde van ruim 12.000 euro.

Om de eigenaren Lenny en Marco Nieuwenhuijse een steuntje in de rug te geven, hielpen leerlingen vandaag met het scheren van de koeien. Koeien scheren is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De dames in de kaasboerderij worden van overtollig haar ontdaan, omdat ze nu weer een paar maanden op stal gaan, en ze het anders te warm krijgen. Lees ook: 'Je moet verder, het is geen optie om te stoppen'