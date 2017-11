50e Mosselloop is prooi voor El Mouaziz

Hamid El Mouaziz wint de Mosselloop (foto: Omroep Zeeland)

Top-3 Mosselloop

naam woonplaats tijd 1. Hamid El Mouaziz Brussel 27.51' 2. Tim van den Broeke Vlissingen 27.55' 3. Aggrey Agaba Bergen op Zoom 28.09'

Bij de dames ging, net als vorig jaar, de winst naar Anjolie Engels-Wisse uit Middelburg. Het is alweer de zevende overwinning van Engels-Wisse in Westenschouwen. Eerder wist ze te winnen in: 2016, 2011, 2010, 2005, 2001 en 1999. Ze liep de 8 kilometer in 34.52'

De tweede plek ging naar Laurey van den Berge uit Sommelsdijk. Zij kwam binnen in een tijd van 35.14' De derde plaats was voor Karlijn Schipper uit Rotterdam.

Top-3 dames Mosselloop

naam woonplaats tijd 1. Anjolie Engels-Wisse Middelburg 34.52' 2. Laurey van den Berge Sommelsdijk 35.14' 3. Karlijn Schipper Rotterdam 36.42'

Later vandaag beelden op deze plek van de wedstrijd