'Ik heb er bijna geen woorden voor, zo mooi.'

Het nieuwe Scheldehof staat op het terrein van de oude Scheldewerf in Vlissingen. Het is grotendeels gebouwd in en om de Zware Plaatwerkerij, de fabriek waar onder meer de scheepswanden gemaakt werden. Het nieuwe gebouw oogt heel modern, maar er is ook gebruik gemaakt van de oude elementen van de fabriek.

Massaal

De open dag werd massaal bezocht. Een van de bezoekers had bijna geen woorden voor het nieuwe gebouw. "Het is allemaal zo prachtig, echt waar. Van de mooie houten tafel bij binnenkomst, tot de verlichting. Het is allemaal prachtig." Een andere bezoeker vond het ook mooi, maar was er ook nuchter onder. "Het zien er allemaal netjes uit."

Bezoekers kijken hun ogen uit. (foto: Omroep Zeeland)

Jan de Graaf, bestuurder bij WVO Zorg is blij dat het gebouw er nu staat. "Het is goed om te constateren dat we zo'n project ook in deze tijd kunnen bouwen. We vervangen twee oude gebouwen en hebben het gelukkig heel modern kunnen maken. Fijn dat dit nog kan in de zorg."

Filmhuis

Het complex is er straks niet alleen voor de bewoners. "We nodigen mensen uit de buurt nadrukkelijk uit om eens langs te komen", zegt De Graaf. "Er is een restaurant, mensen kunnen een kopje koffie komen drinken en we hebben zelfs een bioscoopzaaltje. In samenwerking met Cinecity gaan we daar een soort filmhuis van maken."