Lesley Kerkhove verliest finale in Shrewsbury

Lesley Kerkhove tijdens de finale in Shrewsbury (foto: The Shrewsbury Club)

De finale begon goed voor Kerkhove, die haar tegenstandster twee keer brak en makkelijk op een 3-0 voorsprong kwam. Hierna kwam de klad erin bij de Zeeuwse en kon Friedsam terugkomen. Bij 4-5 brak ze de service van Kerkhove en won de Duitse de eerste set.



In de tweede set was Kerkhove niet bij machte om terug in de wedstrijd te komen. Ook Friedsam kwam op 0-3, maar zij hield haar voorsprong wel vast. Met 2-6 was het geen moment spannend in de tweede set en was de winst na één uur en drie minuten spelen voor Friedsam.



Het was de eerste keer dat Kerkhove en Friedsam tegen elkaar speelden, maar de Duitse is bepaald geen onbekende speelster. Vorig jaar haalde ze de vierde ronde op de Australian Open en kwam ze terecht in de top-100 van de wereld, maar een lange afwezigheid (schouderblessure) zorgde dat ze meer dan een jaar niet kon spelen. In september van dit jaar maakte Friedsam haar rentree.