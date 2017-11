Uitslagen amateurvoetbal 11 november

(foto: OZ)

Hoewel Bruse Boys vorige week haar eerste overwinning in de eerste klasse boekte, lukte dat vandaag niet. ZSC'62, dat twee klassen lager speelt, won de Schouwse derby na strafschoppen, nadat er na 90 minuten een 1-1 stand op het bord stond.



Kloetinge had een makkelijkere middag, de ploeg van trainer Marcel Lourens was met 3-0 te sterk voor FC Dauwendaele. Valentijn van Keulen, zoon van oud-Kloetingespeler Alexander, mocht zijn debuut maken voor de groen-witten en luisterde zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht op met een treffer. Hij scoorde de derde goal nadat Kloetinge eerder op voorsprong kwam door een eigen doelpunt. De tweede goal werd gemaakt door Can Özgan.



Ook Hoek won eenvoudig, al kwam de ploeg pas na een uur op voorsprong. Sidy Ceesay zette zijn club op voorsprong tegen Serooskerke, in blessuretijd besliste Rik Impens de wedstrijd: 0-2.

Inhaalwedstrijden competitie:



Hoofdklasse A:

's Gravenzande - Smitshoek 2-0

Zwaluwen - SteDoCo 2-3



2e Klasse E:

DBGC - Prinsenland 2-1



3e Klasse B:

Kogelvangers - Duiveland 0-4

Hoofdklasse vrouwen

IJzendijke raakt de aansluiting met de top kwijt na een hevige nederlaag tegen Klarenbeek. Jong Heerenveen blijft ongeslagen aan kop.