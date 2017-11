Deel dit artikel:











Lees hier terug hoe GOES won van Vlissingen

Vanavond wordt de derby in de Hoofdklasse B van het zondagvoetbal tussen Vlissingen en GOES gespeeld. Speciaal op zaterdagavond zodat meer toeschouwers naar de wedstrijd kunnen komen. Hier word je op de hoogte gehouden van de bijzonderheden. GOES wint de Zeeuwse derby door 1-2 zege op Vlissingen.

21.17 uur AFGELOPEN De scheidsrechter vindt het gelijk mooi geweest en fluit af. GOES wint de Zeeuwse derby van Vlissingen met 1-2. 21.17 uur DOELPUNT Shannon Braafhart doet iets terug voor Vlissingen door de 1-2 binnen te koppen. 21.14 uur In de 89e minuut pas de tweede kans van de tweede helft. Mart de Kroo probeert keeper Meulmeester te verschalken, maar dat mislukt. 21.09 uur De laatste wissel bij GOES is Yannick van de Woestijne. Hij vervangt oud Vlisisngen speler Raymond Wolff. 21.01 uur Francis Kabwe Manengela is de tweede wissel aan de kant van GOES, hij komt in de plaats van Ray Kroon. 21.00 uur De vrije trap die daarop volgt wordt naast geschoten door de aanvaller. 20.59 uur Shannon Braafhart is de vierde Vlissinger die op de bon gaat, hij krijgt geel voor vasthouden van Daniël Wissel. 20.52 DOELPUNT Ray Kroon krijgt een strafschop na te zijn vastgehouden, Aanvoerder Ruben Hollemans benut de penalty en zet GOES op 0-2. 20.51 uur Ook bij GOES de eerste wissel, Rick de Punder komt in het veld voor Remon de Vlieger 20.50 uur Eerste wissel bij Vlissingen, Geraldi Geerman vervangt Ibrahim Eryürük 20.47 Grote kans voor Daniël Wissel maar zijn inzet gaat via de Vlissingen defensie naast. 20.43 uur Ook Giovanni Siereveld krijgt de gele kaart na een overtreding op Erwin Franse. 20.41 uur Steve Schalkwijk krijgt een gele kaart voor een overtreding op Jan Paul van Hecke 20.34 uur Mart de Kroo krijgt de eerste kans van de tweede helft maar zijn schot is te slap om gevaar te stichten. 20.30 uur De tweede helft is weer begonnen zonder wijzigingen bij beide elftallen. (foto: Omroep Zeeland) 20.17 uur RUST Rust in Vlissingen, waar de bezoekers uit Goes op een 0-1 voorsprong staan door een doelpunt van Erwin Franse. 20.14 uur Ruben Hollemans schiet keihard op de paal. 20.08 uur Kopkans voor Steve Schalkwijk na een voorzet van Ibrahim Eryürük maar gaat er niet in. 20.04 uur Gelijk een kans voor GOES middels Daniël Wissel die voorlangs schiet. 20.03 uur Steve Schalkwijk schiet in het zijnet na een rush van Renzo Roemeratoe. 19.59 uur DOELPUNT Erwin Franse zet GOES op een 0-1 voorsprong. 19.58 Kopbal Giovanni Siereveld uit een corner gaat over het doel van GOES. 19.55 uur Twee schoten achter elkaar op het doel van Meulmeester. Eerst van Renzo Roemeratoe en daarna van Menancio Weeda. Het blijft nog steeds 0-0 halverwege de eerste helft. 19.51 uur Joan van Belzen bokst een vrije trap van Ray Kroon weg en voorkomt daarmee dat Sherief Tawfik binnen kan koppen voor GOES. 19.49 uur Jarreau Manuhuwa en Jan Paul van Hecke krijgen beiden geel. Manuhuwa voor het inglijden op keeper Brian Meulmeester en Jan Paul van Hecke voor een opstootje daarna. 19.47 uur Ook GOES probeert het met een schot middels Ray Kroon, maar ook hier redt de keeper. Verder gebeurt er nog weinig in het eerste kwartier. 19.38 uur Manuhuwa probeert GOES Keeper Meulmeester te verrassen met een schot van afstand. Het levert Vlissingen een corner op. 19.31 uur AFTRAP De wedstrijd is begonnen na een minuut stilte voor de overleden Jo de Waal en Leo Niemantsverdriet. Scoreverloop 0-1 Franse (28) 0-2 Hollemans (67/pen) 1-2 Braafhart (90+2) Opstelling Vlissingen Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Braafhart, Siereveld, Milton Roemeratoe, Manuhuwa, Weeda, Eryürük (Geerman/65), De Kroo, Schalkwijk, Bouzambou Opstelling GOES Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, De Winter, Hollemans, Wolff (Van de Woestijne/84), De Vlieger (De Punder/66), Franse, Wissel, Kroon (Kabwe Manengela)