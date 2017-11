GOES wint Zeeuwse hoofdklasse derby en staat gedeeld tweede

(foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijd begon met een minuut stilte wegens het overlijden van twee oud Vlissingers, Jo de Waal en Leo Niemantsverdriet. Vlissingen speelde dan ook met rouwbanden en kreeg de eerste kans van de wedstrijd toen Jarreau Manuhuwa met een schot van afstand probeerde GOES doelman Brian Meulmeester te verrassen. Het leverde slechts een hoekschop op. Een minuut of tien later probeerde GOES hetzelfde middels een schot van Ray Kroon, maar ook hij wist niet te scoren. In het eerste kwartier gebeurde er verder weinig.

Dezelfde Ray Kroon wist een vrije trap niet op het hoofd van ploeggenoot Sherief Tawfik te krijgen, keeper Joan van Belzen bokste de bal op tijd weg. De vrije trap werd veroorzaakt door Jarreau Manuhuwa die ingleed op de keeper van GOES. Hij werd hiervoor ook nog beloond met een gele kaart, net als Jan Paul van Hecke na een opstootje.

Toch werd het na bijna een half uur spelen 0-1 toen aanvaller Erwin Franse de 0-1 maakte. Daarna waren er tot de rust nog over en weer kansen, Steve Schalkwijk twee keer voor Vlissingen en Daniël Wissel en Ruben Hollemans namens GOES.

Tweede helft

De tweede helft begon zonder wijzigingen in beide elftallen. Opnieuw was het Vlissingen dat de eerste kans kreeg, ditmaal Mart de Kroo maar zijn schot op doel was te slap. Kansen kreeg Vlissingen niet of nauwelijks meer in de tweede helft, maar wel gele kaarten. Zowel Steve Schalkwijk, die een overtreding maakte op Jan Paul van Hecke en Giovanni Siereveld die de snelle Erwin Franse probeerde af te stoppen gingen op de bon. Spits Daniël Wissel kreeg na ruim een kwartier spelen in de tweede helft een grote kans, maar zijn inzet ging via de Walcherse defensie naast.

Tweede goal

Halverwege de tweede helft werd Ray Kroon vastgehouden en kreeg GOES een strafschop. Aanvoerder en oud profvoetballer Ruben Hollemans benutte de penalty en verdubbelde daarmee de score. In het laatste kwartier gebeurde er weer niet meer zoveel meer. Shannon Braafhart kreeg geel voor het vasthouden van zijn tegenstander Daniël Wissel. Diezelfde Braafhart deed in de extra tijd nog iets terug door de 1-2 op het bord te zetten, maar het mocht niet meer baten voor Vlissingen. Direct daarna floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd en kon GOES feestvieren. De Bevelandse formatie gaat met drie punten op zak terug naar huis.

GOES blijft het buitengewoon goed doen in de Hoofdklasse B. De promovendus staat door de overwinning nu op de gedeelde tweede plaats op drie punten van koploper Gemert. Vlissingen blijft op de zesde plaats genoteerd staan, maar ziet de achterstand met de ploegen daarboven groter worden.

Scoreverloop

0-1 Franse (28)

0-2 Hollemans (67/pen)

1-2 Braafhart (90+2)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Braafhart, Siereveld, Milton Roemeratoe, Manuhuwa, Weeda, Eryürük (Geerman/65), De Kroo, Schalkwijk, Bouzambou

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, De Winter, Hollemans, Wolff (Van de Woestijne/84), De Vlieger (De Punder/66), Franse, Wissel, Kroon (Kabwe Manengela)

Later vanavond kun je beelden van de wedstrijd bekijken op onze site.