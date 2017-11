TOP wint maar maakt het zich onnodig lastig

Arco Goedkoop TOP Arnemuiden (foto: Wendy Marteijn Hulst)

TOP begon voortvarend aan het eerste duel in de hoofdklasse van het seizoen. Binnen van mum van tijd stond de ploeg van trainer Arco Goedkoop met 7-2 voor. Daarna liet TOP de teugels een beetje te veel vieren en kwam de promovendus uit Den Haag terug tot 13-12, wat ook de ruststand was.

In de tweede helft hielden beide ploegen elkaar goed in de gaten. Met nog een minuut op de klok stond het gelijk: 22-22, maar Peter van Belzen benutte in de laatste minuut een strafworp en bezorgde zo zijn ploeg de eerste zege.

Volgende week gaat TOP op bezoek bij DSC uit Eindhoven.