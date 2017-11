Code geel, pas op als je vanavond de weg op gaat

Code geel voor de kustprovincies (foto: KNMI)

In de middag en avond kunnen er ook onweersbuien voorkomen. De wind maakt bovendien dat het voor het gevoel maar een graad of drie is terwijl de maxima vandaag toch echt rond de 9 graden liggen.

Pas op!

Wie de weg op gaat doet er goed aan rekening te houden met windstoten. Dicht bij zee kunnen zware windstoten voorkomen tot circa 80 kilometer per uur.