ATB: Meyvis naar zege in Kruiningen

Vincent Meyvis uit Zoersel heeft vierde wedstrijd in de ATB-competitie gewonnen. De Belg behield een voorsprong van 14 seconden op de nummer twee, Thijmen van de Vrede uit Goes. De derde plek was voor Michiel van Echelpoel uit Brecht. De wedstrijd werd gereden in Kruiningen

Vincent Meyvis naar zege in ATB Kruiningen (foto: Witte Andriesse) Het was alweer de tweede zege van Meyvis in deze competitie. Eerder won hij in Zelzate. De volgende wedstrijd is aanstaande zaterdag in Oude-Tonge.