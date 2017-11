De bedfiets: 'Goed voor je spieren en je longen'

Joop Quinten (67) uit Goes ligt op de intensive care en is de eerste patiënt die met de bedfiets oefent. Hij ligt al negen weken in het ziekenhuis en is intussen behoorlijk verzwakt. Quinten: "Ik ben al kilo's kwijtgeraakt." Lopen gaat nog niet, maar met de bedfiets traint hij elke dag zijn beenspieren. In het begin een paar minuten, nu al twintig minuten per dag: "Ik voel dat ik sterker word."

Met tien dagen in bed liggen verlies je zo tien tot vijftien procent van je spiermassa." Fysiotherapeute Monique van Rooij

Fysiotherapeute Monique van Rooij van het ziekenhuis is blij met het nieuwe apparaat. Bedrust zorgt voor een flink verlies aan conditie. "Met tien dagen in bed liggen verlies je zo tien tot vijftien procent van je spiermassa", vertelt zij.

Voor spieren en longen

De bedfiets zorgt ervoor dat je je conditie nog een beetje intact houdt of zelfs weer opbouwt. "Fietsen is niet alleen goed voor je spieren, maar ook voor je longen", zegt Van Rooij. Zelfs met patiënten die nog aan de beademing liggen, begint zij al voorzichtig met bewegen op de bedfiets.

Wat kun je doen om sneller te herstellen? - Beweeg meer voordat je opgenomen wordt. Een goede conditie zorgt voor een beter herstel. - Doe oefeningen in het ziekenhuisbed, hoe klein ook. Bijvoorbeeld rondjes draaien met de voeten, de voeten optillen en de armen optillen. - Blijf niet onnodig in bed liggen. Probeer te gaan zitten en loop een paar stappen. - Beweeg na het ziekenhuis thuis elke dag iets meer, bijvoorbeeld elke dag iets verder wandelen.

Van Rooij verwacht dat patiënten veel baat zullen hebben bij de bedfiets. Vooral voor oudere patiënten, die van zichzelf al minder spiermassa hebben, kan het volgens haar veel betekenen: "Verlies van spieren maakt een oudere lichamelijk soms wel vijftien jaar ouder. Die kan dan net niet meer zelfredzaam zijn. Niet meer goed kunnen lopen en te snel vallen, om nog zelfstandig te zijn. "

Alles op de fiets

De bedfiets heeft het ziekenhuis achtduizend euro gekost. Joop Quinten: "Die is zijn geld zeker waard, daar ben ik zeker van." Hij wil doorgaan met trainen en de dagelijkse twintig minuten uitbreiden. Hij hoopt dat hij over een jaar misschien wel weer echt kan fietsen. "Daar ga ik voor. Mijn vrouw en ik hebben geen auto, wij doen alles op de fiets."