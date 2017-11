Gestolen e-bike 'teruggekocht' door politie

(foto: oz)

Marktplaats

Het slachtoffer zag kort na de verdwijning haar e-bike op Marktplaats staan. Toen ze dat doorgaf aan de politie werd besloten om de fiets 'terug te kopen'.

Agenten in burger onderhandelden op de afgesproken plaats met de verkoper. Op het moment dat ze het eens waren over de prijs kregen ze gezelschap van twee politiebikers. De volgens de politie 'totaal overrompelde' heler is meegenomen naar het politiebureau in Bergen op Zoom. Hij is een bekende van de politie en had al een 'aardige carrière met diefstallen opgebouwd'.