The Juke Joints bestaat 35 jaar

Kwadendamme

De band vond zijn oorsprong in Kwadendamme en treedt nog bijna elk weekend op. Ze toeren niet alleen door Nederland, maar zijn ook in de rest van Europa te vinden: van Noorwegen tot Ierland en van Wenen tot Polen.

In de begin jaren van de bluesband was de muziek die de mannen speelden voor 80 procent een bewerking van bestaande bluesnummers en 20 procent eigen nummers. Nu, 35 jaar later, ligt dat percentage precies andersom. Repeteren doen ze bijna nooit meer. Een keer per week optreden is voor hen genoeg. ,,Zelfs voor dit optreden hebben we nauwelijks extra gerepeteerd. Uiteraard hebben we de setlijst uitvoerig besproken. Maar zelfs dat gebeurt niet vaak: meestal hebben we alleen discussie over het beginnummer en dan zien we het wel,"aldus Peter Kempe, drummer, mandolinespeler, zanger en man van het eerste uur. Sonny Boy van der Broek, mondharmonica, accordion en zang, toert al 30 jaar mee met The Juke Joints. Gitarist Michel Staat en bassist Derk Korpershoek zijn later bij de band gekomen. In deze samenstelling spelen de Zeeuwen al ruim 7 jaar.

CD/DVD van optreden

Van het optreden wordt een cd/dvd gemaakt die eind januari klaar moet zijn.