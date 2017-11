Meer camera's die kentekens registreren

(foto: Omroep Zeeland)

Nummerplaatherkenning

In heel Nederland hangen al 130 van zulke apparaten langs de snelwegen. Met ANPR, Automatic Number Plate Recognition (automatische nummerplaatherkenning), worden kentekens gescand en vergeleken met gegevens in de politiecomputers over mensen die worden gezocht of boetes hebben openstaan. Komt de naam in de politiebestanden voor, dan wordt de automobilist beboet of staande gehouden. Zijn of haar gegevens worden net zolang bewaard tot de kwestie is afgehandeld.

Komt de naam niet voor, dan worden de gescande gegevens gewist. Maar er is wetgeving in de maak om ook het bewaren van die gegevens toe te staan.

Waar worden in Zeeland de flitskasten uitgebreid met automatische nummerplaatherkenning?