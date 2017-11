Tentoonstelling kleinvee, het gaat er bloedserieus aan toe

Het is geen uitzondering, verenigingen die het moeilijk hebben om de jeugd aan zich te binden. Terwijl het zo'n prachtige hobby is, zegt Wim Wattel, bestuurslid van de Delta Show. "We hebben nog een paar jeugdleden, maar nieuwe aanwas is moeilijk. Ze zitten niet alleen liever achter de computer, maar deze hobby moet ook echt in je zitten. En dat zien we steeds minder."

Mooie hobby

Zelf heeft hij zijn hobby doorgegeven aan zijn zoon. "Hij heeft dit weekend nog een mooie prijs gewonnen voor de fraaiste dwerghoen. We zijn altijd al met dieren bezig geweest, misschien is dat het wel. We vinden het prachtig om met dieren bezig te zijn en willen aan de mensen laten zien wat een mooie hobby wij hebben."

Kinderen voeren de konijntjes. (foto: Omroep Zeeland)

Het mooiste dier

Tijdens de Delta Show werden afgelopen weekend 850 dieren gekeurd. "Dat gaat er bloedserieus aan toe", zegt Wim Wattel. "We proberen de standaard die is uitgegeven voor de dieren zo dicht mogelijk te benaderen. En de rassen zo in stand houden. Dat is voor ons echt een sport, proberen om het mooiste dier te krijgen en te winnen van de concurrent."