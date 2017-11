Deel dit artikel:











Auto's beschoten in Goes

In de wijk Goese Polder in Goes zijn in de nacht naar zondag zes auto's beschoten. Vijf auto's in de Van Kleffenslaan en één in de Attleestede zijn beschadigd. Vooral autoruiten moesten het ontgelden.

Politieagent met bodycam (foto: OZ) De politie gaat er vanuit dat de schade is aangericht met een balletjes- of bolletjespistool. Enkele gedupeerden suggereren dat er luchtdrukpistolen zijn gebruikt. Verschillende benadeelden hebben al aangifte gedaan; andere zijn dat dat nog van plan. De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen om informatie.