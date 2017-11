Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 12 november

In het bekertoernooi heeft Philippine de volgende ronde bereikt. De zondag derdeklasser behaalde een overtuigende zege op Nieuw Borgvliet. Na een 1-2 ruststand werd de eindstand op 6-2 bepaald. In de zondag vierde klasse wonnen IJzendijke en Oostburg hun inhaalwedstrijden. In de vijfde klasse won Hoofdplaat ook de zesde wedstrijd van het seizoen en heroverde daarmee de koppositie.

(foto: Omroep Zeeland) Beker:

Philippine-Nieuw Borgvliet 6-2 Inhaalwedstrijden competitie:



Hoofdklasse B:

EHC-Jong den Bosch 1-3



4e klasse A:

IJzendijke-Vivoo 2-1

Oostburg-WVV'67 2-1



5e klasse A:

Schoondijke-Lepelstraat 1-1

Hoofdplaat-SDO'63 8-0

Husterloo-NVS 0-1