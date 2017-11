Grote uitslaande brand bedrijf Sint-Maartensdijk

De hulpdiensten werden kort voor 2.30 uur vannacht gealarmeerd. "Bij aankomst van ons eerste blusvoertuig sloegen de vlammen al uit het dak", vertelt Aart van Oosten van de veiligheidsregio. "Toen hebben de collega's bijstand aangevraagd en zijn er in totaal acht blusvoertuigen op dit moment ingezet." Onder meer een hoogwerker uit Bergen op Zoom, de autoladder uit Goes en extra bluswaterpompen zijn ter plaatse.

De brand startte in het magazijn, maar door de harde wind en het aanwezige verpakkingsmateriaal sloeg de brand over naar het kantoor van het bedrijf. Van Oosten: "Een belangrijk aspect was om de aanwezige palmolie - daar worden de uitjes in gebakken - te beschermen en te voorkomen dat die bij de brand betrokken zou raken. Dat is tot nu toe gelukt." Het sein brand meester is nog niet gegeven, maar volgens Van Oosten lijkt het erop dat er geen verdere uitbreiding naar omliggende bedrijven is.

De veiligheidsregio stuurde een deze NL-Alert uit in de omgeving van de brand. (foto: Omroep Zeeland)

'Negeer afzettingen niet'

"De NL Alert is vooral bedoeld voor de mensen in de directe omgeving van de brand op het bedrijventerrein in Sint-Maartensdijk", aldus van Oosten. De veiligheidsregio waarschuwt mensen niet in de rook te gaan staan en afzettingen niet te negeren. "Die afzettingen staan er ook om te zorgen dat de mogelijke asbesthoudende deeltjes niet worden verspreid." Mensen die toch het gebied in gaan, moeten ontsmet worden voor ze het terrein mogen verlaten.

Acht blusvoertuigen zijn ingezet om de brand te bestrijden. (foto: HV Zeeland)

Busvervoer

Het bedrijventerrein is afgesloten, de gemeente Tholen heeft voor de mensen die op het bedrijventerrein wonen een opvanglocatie in dorpshuis Haestinge ingericht. Behalve een stroomstoring, veroorzaakt de brand nog een probleem: "Op het terrein zit ook de vertreklocatie van Connexxion, lijnbussen moeten vanaf het bedrijventerrein vertrekken", legt Van Oosten uit. Dat is op het moment niet mogelijk." Daardoor rijden er momenteel geen bussen op de lijnen 102, 107, 108, 209 en de scholierenlijnen 600.

Gebakken uitjes

Lion Foods in Sint-Maartensdijk is een producent van krokant gebakken uitjes. Het bedrijf staat ook wel bekend onder de naam 'Denja BV'.