Uitslaande brand bedrijf Sint-Maartensdijk Uitslaande brand bedrijf Sint-Maartensdijk (foto: oz)

In een magazijn van Denja BV aan de Nijverheidsweg in Sint-Maartensdijk woedt een uitslaande brand. Door de harde wind is de brand uitgebreid naar het kantoor van het bedrijf.

De veiligheidsregio adviseert mensen ramen en deuren te sluiten, mocht men last hebben van de rook. Extra eenheden Om uitbreiding van de brand te voorkomen zijn extra eenheden opgeroepen. Zo verleent de hoogwerker vanuit Bergen op Zoom assistentie en de autoladder uit Goes. Ook extra bluswaterpompen zijn ter plaatse. Gebakken uitjes Denja BV in Sint-Maartensdijk is een producent van krokant gebakken uitjes.