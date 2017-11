Connexxion: hele dag geen bussen op Tholen

De bussen die op het bedrijventerrein in Sint-Maartensdijk staan, kunnen niet opgehaald worden. (foto: Omroep Zeeland)

De lijnen 102, 107, 108, 209 en de scholierenlijnen 600 rijden niet. "We hebben gecheckt of we bussen van andere plekken kunnen halen, maar dat is heel lastig omdat die bussen - zeker in de spits - ook daar nodig zijn", legt woordvoerder Lucas Stassen van Connexxion uit. "Mensen moeten er echt rekening mee houden dat er helemaal geen bussen rijden op Tholen vandaag."

Lees ook: